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Аварийный участок водовода заменят в Темрюкском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/avarijnyj-uchastok-vodovoda-zamenyat-v-temryukskom-rajone
Аварийный участок водовода заменят в Темрюкском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В станице Старотитаровской приступили к работам. В планах заменить порядка 300 м водопровода на участке от улицы Залиманной до городка «Юность».

«Вместо изношенных стальных и чугунных труб уложат новые пластиковые. Также будут заменены несколько водопроводных колодцев», — сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Также Шапошник отметил, что благодаря реконструкции сократится риск возникновения аварийных ситуаций, а надежность водоснабжения жителей Старотитаровской повысится.

Сейчас на участке проходят земляные работы. Специалисты готовят траншею для укладки водопровода, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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