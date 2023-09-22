Аварийный участок водовода заменят в Темрюкском районе

В станице Старотитаровской приступили к работам. В планах заменить порядка 300 м водопровода на участке от улицы Залиманной до городка «Юность».

«Вместо изношенных стальных и чугунных труб уложат новые пластиковые. Также будут заменены несколько водопроводных колодцев», — сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Также Шапошник отметил, что благодаря реконструкции сократится риск возникновения аварийных ситуаций, а надежность водоснабжения жителей Старотитаровской повысится.

Сейчас на участке проходят земляные работы. Специалисты готовят траншею для укладки водопровода, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: проходящий по опасному оползневому участку водовод начали переносить в Сочи.