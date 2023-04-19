Аварийное отключение оставило без света 19 улиц в Прикубанском округе Краснодара
Происшествия
19.04.2023 07:52
Об аварийном отключении электроэнергии сообщили 19 апреля в 7:40.
В настоящее время без электричества находятся жители домов на улицах Весенней, Кубанской, Милютинской, Магаданской, Липовой, Адмиралтейской, Витаминной, Стабильной, Творческой, Яровой, Лазурной, Победителей, Миргородской, Выселковской, Евдокимовской, Зеленодольской, Яровой, Кипарисовой, Экономической.
Причиной аварийного отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате отключилась ПС «Л-201» и была обесточена 61 трансформаторная подстанция.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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