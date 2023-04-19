Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Аварийное отключение оставило без света 19 улиц в Прикубанском округе Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/avarijnoe-otklyuchenie-ostavilo-bez-sveta-19-ulits-v-prikubanskom-okruge-krasnodara
Аварийное отключение оставило без света 19 улиц в Прикубанском округе Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об аварийном отключении электроэнергии сообщили 19 апреля в 7:40.

В настоящее время без электричества находятся жители домов на улицах Весенней, Кубанской, Милютинской, Магаданской, Липовой, Адмиралтейской, Витаминной, Стабильной, Творческой, Яровой, Лазурной, Победителей, Миргородской, Выселковской, Евдокимовской, Зеленодольской, Яровой, Кипарисовой, Экономической.

Причиной аварийного отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате отключилась ПС «Л-201» и была обесточена 61 трансформаторная подстанция.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Читайте также: прокуратура выяснит причины повреждения трубы центральной котельной станицы Ленинградской.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 19 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 19 апреля
Нехватка солнца: чем грозит дефицит витамина D
Нехватка солнца: чем грозит дефицит витамина D
«Диктант Победы» 2023: как принять участие
«Диктант Победы» 2023: как принять участие
Синдром самозванца: что это и как бороться
Синдром самозванца: что это и как бороться
Когда и как нужно избавиться от оставшихся с Пасхи яиц
Когда и как нужно избавиться от оставшихся с Пасхи яиц
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Трамвай Краснодара: новейшая история, маршруты и где ждать новые ветки
  2. Шествия «Бессмертного полка» в 2023 году не будет: что предлагают организаторы
  3. Суд обязал собственника провести реставрацию «Мавританского дома» в Краснодаре
  4. Бывшего замдиректора «Кубаньмелиоводхоза» оштрафовали за аварию на Федоровском гидроузле
  5. Концерт критиковавшей СВО группы «ГРОТ» отменили в Краснодаре за час до выступления
  6. Могилы с QR-кодами могут появиться на Всесвятском кладбище в Краснодаре
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях