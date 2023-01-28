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Аварийное отключение оставило без света 11 улиц в Прикубанском округе Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/avarijnoe-otklyuchenie-ostavilo-bez-sveta-11-ulits-v-prikubanskom-okruge-krasnodara
Аварийное отключение оставило без света 11 улиц в Прикубанском округе Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе сообщили 28 января в 17:10.

В настоящее время без света находятся жители домов на улицах Ильинской, Кизлярской, Надежды, Ольгинской, Средней, Троицкой, Народной, Макаренко, 1-й Гвардейской, 2-й Гвардейской и Лазурной.

Причиной отключения стало повреждение кабельной линии 6-10 кВ. В результате отключилась ПС «КС-5» и были обесточены 24 трансформаторные подстанции.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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