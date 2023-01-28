Аварийное отключение оставило без света 11 улиц в Прикубанском округе Краснодара

Об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе сообщили 28 января в 17:10.

В настоящее время без света находятся жители домов на улицах Ильинской, Кизлярской, Надежды, Ольгинской, Средней, Троицкой, Народной, Макаренко, 1-й Гвардейской, 2-й Гвардейской и Лазурной.

Причиной отключения стало повреждение кабельной линии 6-10 кВ. В результате отключилась ПС «КС-5» и были обесточены 24 трансформаторные подстанции.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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