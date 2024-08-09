AVA GROUP Вагана Арутюняна учредила именную стипендию для студентов

Стипендию в размере 500 тыс. рублей смогут получить победители ежегодного конкурса авторских проектов в области архитектуры и дизайна

В преддверии Дня строителя один из крупнейших девелоперов Краснодарского края – AVA GROUP – учредила собственную именную стипендию для талантливых студентов. Присуждать ее будут по итогам конкурсного отбора, в котором могут принять участие студенты Института строительства и транспортной инфраструктуры (ИСТИ) Кубанского государственного технологического университета, архитектурно-строительного факультета Кубанского государственного аграрного университета и учащиеся по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» в Краснодарском архитектурно-строительном техникуме.

Открытый конкурс на соискание именной стипендии от AVA GROUP будет проводиться ежегодно в период с 1 октября по 25 января. Чтобы принять в нем участие, студентам нужно будет заполнить заявку на корпоративном сайте холдинга, страница конкурса с полными условиями будет открыта с 1 октября. Конкурсантам будет необходимо рассказать о себе и приложить разработанный авторский проект в одной из номинаций: «Арт-объект», «Инновационные решения для жилой недвижимости», «Новая жизнь общественных пространств» и «Ноу-хау» – номинация для проектов на свободную тему. Жюри оценит конкурсные работы с точки зрения их уникальности и креативности, жизнеспособности и экономической эффективности. Победители и призеры конкурсного отбора разделят общий призовой фонд в размере 3 млн рублей.

«Главный критерий отбора – это именно увлеченность и даже фанатизм в своей работе: чтобы стать профессионалом, человек должен постоянно стремиться к совершенству, постоянно учиться, постоянно пробовать новое, постоянно раздвигать рамки. Поэтому на конкурсе мы хотим увидеть по-настоящему смелые, выдающиеся творческие работы и авторские проекты студентов», – говорит президент AVA GROUP Ваган Арутюнян, который и стал инициатором учреждения стипендии.

В AVA GROUP не исключают, что наиболее удачные студенческие идеи могут реализованы в рамках девелоперских проектов компании. Такая возможность ценна для любого творческого человека, а для начинающих профессионалов может стать настоящим социальным лифтом в большую карьеру.

Отдельно AVA GROUP поддержит именными стипендиями студентов Краснодарского архитектурно-строительного техникума, обучающихся по ведущим инженерно-техническим специальностям. Среди тех, кто отлично проявил себя в учебе, проведут профессиональную олимпиаду, а лучшим 10 студентам назначат ежемесячную стипендию в размере 30 тыс. рублей.

«Этим конкурсом мы, конечно, хотим поддержать талантливых студентов и создать для них дополнительную мотивацию, чтобы они оставались в профессии и вырастали в больших профессионалов. Потому что тогда каждый из них сможет участвовать в развитии Краснодарского края, в появлении здесь новых современных объектов, повышении качества жизни в нашем регионе, в том числе – в рамках проектов AVA GROUP. Мы будем рады, если с помощью конкурса сможем привлечь лучших и в свою команду: у нас всегда найдутся интересные задачи для талантливых людей», – говорит Ваган Арутюнян.