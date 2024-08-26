AVA Group стала партнером Всероссийского молодежного форума Городские интонации

Компания AVA Group выступила партнером Всероссийского молодежного форума «Городские интонации» – площадки, где молодые специалисты встречаются с потенциальными работодателями и пробуют себя в фиджитал-урбанистике.

Форум «Городские интонации» – это, фактически, молодежный трек Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений». Его организаторы – Минстрой России, общероссийская организация «Городские реновации» при поддержке Фонда Президентских грантов. Форум проходит с 24 по 26 августа на площадке Инновационного культурного центра в Калуге. В нем принимают участие более 200 авторов проектов и участников сообществ, принимающих участие в активном преображении городов и сел России. Цель форума – объединить и выстроить диалог между властью, бизнесом и энтузиастами, которые стремятся улучшить свои родные территории.

Участники форума «Городские интонации» представят лучшие общественные практики пространственного развития территорий, наиболее успешные российские кейсы по вовлечению жителей в проекты по благоустройству территорий, обсудят новые карьерные возможности для молодых специалистов, которые активно участвуют в развитии комфортной городской среды.

Кроме того, участники молодежного форума принимают участие в практической работе по фиджитал-урбанистике и смогут создать интерактивные проекты градостроительства. Это новое направление в архитектуре, продиктованное и вызовами времени, и появлением новых технологий, которые уже скоро смогут широко применяться в ежедневной практике градостроителей.

«Мы всегда с удовольствием поддерживаем молодежные инициативы и площадки, на которых начинающие специалисты могут получить больше знаний, практики, опыта и новых вызовов. Очень важно, чтобы молодежь находилась в постоянном поиске, поэтому особенно круто, что в программу форума интегрирована фиджитал-урбанистика – направление, о котором пока мало кто знает, но оно неизбежно уже скоро станет нашей регулярной практикой. Это будущее, которое для нас стало настоящим», – говорит президент AVA Group Ваган Арутюнян.

Стоит отметить, что AVA Group системно поддерживает творческие проекты и инициативы молодежи. Так, в начале июля компания поддержала создание нового арт-пространства в Краснодаре: художник Георгий Куринов создал граффити на стене длиной 100 м и высотой 4 м – это самая большая на сегодня открытая галерея стрит-арта в России. А накануне Дня строителя AVA Group анонсировала запуск собственной именной стипендии для студентов архитектурно-строительных специальностей. Ее планируют вручать авторам лучших студенческих архитектурных проектов и студентам инженерных специальностей строительного колледжа.