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AVA Group принял участие в «Check up сессии ведущих девелоперов и инвестиционных компаний региона»

Экономика
13.10.2022 16:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/ava-group-prinyal-uchastie-v-check-up-sessii-vedushhih-developerov-i-investitsionnyh-kompanij-regiona
AVA Group принял участие в «Check up сессии ведущих девелоперов и инвестиционных компаний региона»
AVA Group принял участие в «Check up сессии ведущих девелоперов и инвестиционных компаний региона»

Инвестиционно-строительный холдинг AVA Group принял участие в «Check up сессии ведущих девелоперов и инвестиционных компаний региона», организованной Ассоциацией девелоперов Краснодарского края, которая прошла 12-13 октября 2022 года в Краснодаре.

В первый день мероприятия состоялась обучающая сессия от спикеров-практиков Сергея Лобжанидзе, Аниса Ламри, Станислава Окрух по актуальным темам в области архитектуры, комплексной автоматизации, брендинга, ESG-направления. Топ-менеджеры застройщиков обменялись опытом развития территорий, трендами первичного рынка недвижимости.

Второй день участники мероприятия посвятили осмотру объектов недвижимости города Краснодара.  В рамках мероприятия  AVA Group представил два жилых комплекса: класса комфорт-плюс Novella и элит-класса Role Clef.  При создании  проектов для застройщика важным параметром является не только соответствие трендам, но и возможность охватить рынок предложениями для разных целевых аудиторий. Директор по связям с общественностью Симонтенко Н.И. провела экскурсии по объектам и создаваемой экосистеме для сотрудников и клиентов холдинга. Более 700 тыс. кв.м жилой недвижимости возводится в Краснодарском крае AVA Group, что составляет около 10% объема строительства региона.

AVA Group является членом Ассоциации девелоперов Краснодарского края с момента ее основания и принимает активное участие в реализации инициатив, направленных на создание в городах Кубани комфортной городской среды, современной инфраструктуры и социальных проектов. В октябре совместно с Ассоциацией девелоперов Краснодарского края прошел проект «Дети рисуют город», где 70 талантливых учеников «Межшкольного эстетического центра» нарисовали города присутствия девелопера. В будущем, после получения высшего образования, молодые таланты смогут реализовать себя в формировании архитектурного образа городов, совмещая традиции прошлого и современные тренды девелопмента.

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