АТОР: отели Анапы предлагают скидки на отдых в июне до 37%

Скидки в июне предлагает ряд отелей Анапы, среди них есть трехзвездочные и четырехзвездочные, а также объекты работающие по системе питания «все включено».

Больше всего скидок предлагают отели в центре Анапы, на Пионерском проспекте и в поселке Джемете.

«В популярных отелях «все включено» в Анапе замечены скидки на июнь до 37%. Цены опускают не все гостиницы и многое зависит от района. Но ряд объектов, в том числе с системой питания «все включено», подешевели на 14— 37% в июне», — рассказали в Ассоциации туроператоров России.

Тарифы не спешат снижать пятизвездочные отели с бассейнами и трехзвездочные объекты, включая санатории, где пляжный отдых не является основным направлением, сообщает RT со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Читайте также: Ассоциация туроператоров России сообщила о планируемом повышении стоимости размещения в отелях Геленджика более чем на 20% к началу летнего сезона 2025 года. Город-курорт входит в тройку самых востребованных направлений Краснодарского края. Так, в трехзвездочных гостиницах майские тарифы увеличатся на 23% по сравнению с низким сезоном — до 6,2 тыс. рублей за сутки.

Подпишись, здесь всегда интересно.