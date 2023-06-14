Дайвера оштрафовали на 300 тыс. рублей за гибель туриста во время погружения в Анапе

Клиент дайвинг-клуба «Звезда» утонул 17 июля 2021 года при погружении группы в районе кораблекрушения танкера «Валериан Куйбышев». В июне этого года суд вынес по делу о гибели туриста окончательный приговор.

По данным следствия, ассистент инструктора в дайвинг-клубе «Звезда» вместе с организатором бизнеса и инструктором работал в станице Благовещенской и оказывал услуги по погружению с аквалангом. К ним обратился 71-летний турист. Для него и других участников погружения провели инструктаж, подобрали акваланг. При этом состоянием здоровья пенсионера никто не поинтересовался и не проверили наличие медицинских документов, подтверждающих разрешение на дайвинг.

Во время погружения инструктором передал туриста под наблюдение своему ассистенту. Тот контролировал погружение пожилого человека к винту танкера «Валериан Куйбышев» на глубине от 8,9 м до 11 м. Там клиенту стало плохо, он умер.

Возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть человека. В суде подсудимый признал вину. Анапский городской суд назначил мужчине штраф в размере 300 тыс. рублей.

Решение суда было обжаловано. Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда согласилась с решением суда первой инстанции и оставила приговор без изменений, после чего он вступил в силу, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», уголовное дело в отношении 39-летнего индивидуального предпринимателя, организовавшего дайвинг-клуб на пляже Бугазской косы и его 36-летнего знакомого, которого он взял на работу инструктором, расследовали отдельно. По данным следствия, инструктор должен был руководить погружениями, а также проводить с людьми предварительный инструктаж по технике безопасности. При этом мужчина не имел должной квалификации, позволяющей осуществлять погружения групп людей в открытой воде. Во время погружения 71-летнему мужчине стало плохо на 11-метровой глубине, и он умер. Эта отметка является неблагоприятной для здоровья и жизни неподготовленных лиц либо имеющих препятствующие погружению заболевания.