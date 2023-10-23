Аспирант КубГУ будет обучать русскому языку в элитной школе Саудовской Аравии

В рамках договора между КубГУ и Современной элитной школой Аль-Нухба из города Эль-Хаса для учащихся организовали преподавание русского языка как иностранного.

Для этой работы пригласили преподавателей, аспирантов и студентов старших курсов филологического факультета Кубанского государственного университета. Первые уроки русского языка прошли 22 октября. Учителем стал аспирант Кубанского госуниверситета Халед Алхалум.

«Я вспоминаю тот момент, когда 8 лет назад приехал в Россию, не зная языка, а теперь являюсь преподавателем русского языка для школьников, говорящих на арабском. Скажу, что ребята очень рады, они с нетерпением хотят изучать язык и говорить на русском», — рассказал Алхалум.

В первый день обучения начальные знания русского языка получили свыше 170 школьников 4–8 классов. Сейчас для изучения языка в рамках факультатива проводят набор учащихся.

После заключения договора в школе Аль-Нухба открыли клуб русского языка, а 2 мая объявили Днем русского языка.

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