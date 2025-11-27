Аслан Шаззо: перерабатывать рисовую солому выгоднее, чем ее сжигать

Гости программы «Детали» — руководитель Государственного инжинирингового центра «Высокие технологии и продовольственная безопасность» КубГТУ Аслан Шаззо, профессор кафедры физиологии и биохимии растений КубГАУ Владимир Котляров, ведущий научный сотрудник лаборатории изучения экологических функций почв Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, сотрудник МГМУ имени Сеченова Андрей Зайцев, руководитель направления по диоксиду кремния ООО «Райс Ашти» Федор Прохоренко.

В России производится около 1 млн т рисовой соломы. В мировой практике имеется много вариантов ее рационального использования.

К примеру, солома, вывезенная с полей, применяется для получения биогаза, биомасла и этанола. Из рисовой соломы производят кремний, необходимый для металлургии и создания солнечных батарей. Она также является сырьем для производства строительных материалов, бумаги, веревок, мешков.

В КубГТУ предложили использовать рисовую солому для получения синтетического газа и стекла. Свои разработки по ее переработке есть и в КубГАУ.