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Артур Комирний: нет опасных пород собак — есть безответственные хозяева

Ссылка https://kuban24.tv/item/artur-komirnij-net-opasnyh-porod-sobak-est-bezotvetstvennye-hozyaeva
Артур Комирний: нет опасных пород собак — есть безответственные хозяева
Видео канала «Кубань 24»

Гость программы «Хорошее утро» — президент Краснодарской краевой кинологической федерации Артур Комирний.

В последнее время участились нападения собак на людей, причем кусаются не только бездомные четвероногие, но и те, у которых есть хозяева. И дело тут не в породе питомца, утверждает Артур Комирний, а в том, в каких руках он находится. Даже самые с виду грозные псы могут оказаться добрейшими существами, если заниматься их воспитанием и дрессировкой.

Почему необходимо уделять много времени и сил дрессировке собаки? Почему стоит прибегнуть к помощи кинологов, а не заниматься воспитанием питомца самостоятельно? На эти и другие вопросы ответили в «Хорошем утре».

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