Артур Комирний: нет опасных пород собак — есть безответственные хозяева

Гость программы «Хорошее утро» — президент Краснодарской краевой кинологической федерации Артур Комирний.

В последнее время участились нападения собак на людей, причем кусаются не только бездомные четвероногие, но и те, у которых есть хозяева. И дело тут не в породе питомца, утверждает Артур Комирний, а в том, в каких руках он находится. Даже самые с виду грозные псы могут оказаться добрейшими существами, если заниматься их воспитанием и дрессировкой.

Почему необходимо уделять много времени и сил дрессировке собаки? Почему стоит прибегнуть к помощи кинологов, а не заниматься воспитанием питомца самостоятельно? На эти и другие вопросы ответили в «Хорошем утре».