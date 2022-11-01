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Артисты из Краснодара взяли Гран-при всероссийского фестиваля циркового искусства

Культура
01.11.2022 09:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/artisty-iz-krasnodara-vzyali-gran-pri-vserossijskogo-festivalya-tsirkovogo-iskusstva
Видео канала «Кубань 24»

В творческом состязании, которое прошло в Перми, приняли участие около 40 коллективов из разных регионов страны.

Воздушная гимнастика, эквилибристика, жонглирование, иллюзия и акробатика. Краснодарцы стали лучшими в возрастной категории до 9 лет. Награду им вручил председатель жюри Эдгард Запашный.

Азы циркового искусства краснодарские артисты постигают в Доме творчества «Созвездие».

Читайте также: проект реконструкции Краснодарского цирка начнут разрабатывать в этом году.

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