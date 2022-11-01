Артисты из Краснодара взяли Гран-при всероссийского фестиваля циркового искусства
Культура
01.11.2022 09:53
В творческом состязании, которое прошло в Перми, приняли участие около 40 коллективов из разных регионов страны.
Воздушная гимнастика, эквилибристика, жонглирование, иллюзия и акробатика. Краснодарцы стали лучшими в возрастной категории до 9 лет. Награду им вручил председатель жюри Эдгард Запашный.
Азы циркового искусства краснодарские артисты постигают в Доме творчества «Созвездие».
Читайте также: проект реконструкции Краснодарского цирка начнут разрабатывать в этом году.
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- В аэропорту Сочи опровергли информацию об очередях и угрозе безопасности пассажиров
- «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- Телеканал «Кубань 24» стал вторым среди самых цитируемых СМИ Краснодарского края
- Реки и фонтаны на улицах: Сочи «поплыл» после вечернего дождя