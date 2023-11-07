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Артист Юрий Соломин находится в реанимации в тяжелом состоянии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/artist-yurij-solomin-nahoditsya-v-reanimatsii-v-tyazhelom-sostoyanii
Артист Юрий Соломин находится в реанимации в тяжелом состоянии
Юрий Соломин. Фото kinopoisk.ru

Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин находится в реанимационном отделении одной из московских больниц. Его госпитализировали 6 ноября.

Юрий Соломин потерял сознание на улице по пути в Малый театр, его доставили в больницу. В медучреждении сообщили, что состояние артиста тяжелое, но он остается в ясном сознании и дышит самостоятельно. Он попал в отделение анестезиологии-реанимации для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

Юрию Соломину 88 лет, он занимает пост художественного руководителя Малого театра с 1988 года. За свою карьеру он снялся в почти 60 фильмах и сериалах, сообщает РИА «Новости».

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