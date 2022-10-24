Артиллеристам Южного федерального округа вручили государственные награды

Видео канала «Кубань 24»

Они сейчас продолжают нести службу на боевых позициях в Запорожской области.

Одним из отличившихся стал командир огневого взвода Александр Шевченко. Он заслужил медаль за спасение боевых товарищей, получивших ранения под обстрелом.

«На тот момент ничего не думал, просто надо было и сделал. Собственно говоря, оказали первую медицинскую помощь, погрузили в машину и повезли людей. В ходе спецоперации получено достаточно много боевого опыта, и старшие коллеги очень многому научили», — сказал командир огневого взвода Александр Шевченко.

Военнослужащих наградили медалями Жукова и медалями «За отвагу».