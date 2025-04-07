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Артем Вартанов: в случае ДТП надо вызывать полицию, а не составлять европротокол

Ссылка https://kuban24.tv/item/artem-vartanov-v-sluchae-dtp-nado-vyzyvat-politsiyu-a-ne-sostavlyat-evroprotokol
Артем Вартанов: в случае ДТП надо вызывать полицию, а не составлять европротокол
Видео канала «Кубань 24»

Гость программы «Хорошее утро» — кандидат юридических наук, директор Центра экспертизы Артем Вартанов.

Бывают ситуации, в которых один человек наносит другому какой-либо материальный ущерб. Например, царапает его машину, затапливает квартиру снизу или ломает телефон. Оценить причиненный вред и решить ситуацию помогают в Центре экспертизы.

Так, например, эксперты Центра помогут провести экспертизу в случае ДТП или купленной новой техники, которая оказалась сломанной, а после — составить все необходимые документы. Подробнее обо всем поговорили в «Хорошем утре».

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