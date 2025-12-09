Артем Устинов: актерам интересно говорить о своем детском новогоднем опыте

Гости программы «Хорошее утро» — режиссер, автор сценария спектакля «Волшебная мельница Сампо» в Молодежном театре Юлия Макарова и режиссер-постановщик спектакля «Лед растает» Артем Устинов.

В эфире «Хорошего утра» гости рассказали о том, что к Новому году Молодежный театр представит две сказки — для детей и для подростков. Юлия Макарова рассказала, откуда черпала вдохновение для новой сказки, об основной задаче искусства, о том, что для маленьких зрителей будет самым сложным в спектакле и пообещала много волшебников и чародеев.

Артем Устинов рассказал о работе над спектаклем «Лед растает», объяснил, почему актерам приходится репетировать с тарелками на лицах и напомнил, что не для всех в детстве Новый год был абсолютно счастливым временем.