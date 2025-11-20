Артем Прихожий: связь должна быть даже в поселках, где живет меньше ста человек

Гости программы «Детали» — начальник отдела реализации государственной политики в области связи и телекоммуникаций департамента информатизации и связи Краснодарского края Артем Прихожий, начальник управления информатизации, связи и взаимодействия со СМИ департамента внутренней политики администрации МО Гулькевичский район Денис Ештокин, директор компании, предоставляющей телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Мобильная связь и интернет появятся в 22-х поселках Кубани до конца 2025 года. Программа устранения цифрового неравенства охватит поселки с населением от 100 до 1 тыс. человек.

Эта работа проводится в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Благодаря ему за последние четыре года новые вышки сотовой связи были установлены в 134 малонаселенных пунктах, что позволило 36 тыс. кубанцев получить доступ к высокоскоростному интернету. В рамках программы устранения цифрового неравенства, рассчитанной до 2030 года, связь и интернет будут обеспечены во всех кубанских малочисленных поселках.

Каков механизм работы национального проекта в Краснодарском крае и как жители небольшого населенного пункта могут принять в нем участие — в «Деталях».