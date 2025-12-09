Артем Нарбут: наши современные пятиборцы имеют очень высокую репутацию в стране

Гости программы «Детали» — директор ГБУ ДО КК «Спортивная школа «Чемпион» Артем Нарбут, член спортивных сборных команд России и Краснодарского края по современному пятиборью Дмитрий Третьяков, победитель первенства Краснодарского края среди юношей 17-18 лет по современному пятиборью Артем Книжник.

В Краснодаре состоялись краевые соревнования среди юношей и девушек 15-18 лет по современному пятиборью. Участниками состязаний стали 72 спортсмена. Современное пятиборье объединяет такие спортивные дисциплины, как плавание, фехтование, полосу препятствий, бег и стрельбу.



Современное пятиборье на Кубани имеет богатые традиции, в регионе есть свой олимпийский чемпион. В «Деталях» обсудили развитие в крае этого вида спорта, а также поговорили о том, как тренируются настоящие спортивные универсалы.