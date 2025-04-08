Артем Квитко: чем качественнее питание, тем качественнее будет тело

Гость программы «Хорошее утро» — персональный тренер тренажерного зала категории «Элит» Артем Квитко.

До лета осталось совсем немного, и многие уже задумались над тем, как бы успеть привести себя в форму к этому времени. И это вполне возможно, отмечает тренер Артем Квитко. Чтобы добиться видимых результатов за пару месяцев, нужны: качественный сон, сбалансированное питание, регулярные тренировки.

О том, как нужно тренироваться, и какие упражнения помогут вернуть мышцам тонус, рассказали и показали в эфире «Хорошего утра».