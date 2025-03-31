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Артем Гаврилов: детские здравницы готовы внедрять новые стандарты образования

Ссылка https://kuban24.tv/item/artem-gavrilov-detskie-zdravnitsy-gotovy-vnedryat-novye-standarty-obrazovaniya
Артем Гаврилов: детские здравницы готовы внедрять новые стандарты образования
Видео канала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артем Гаврилов, эксперт ресурсного центра ассоциация детских лагерей и здравниц Краснодарского края Юрий Носырев, руководитель проекта кадровая школа «PROдвижение» Краснодарского края Денис Решетников.

Летний отдых детей в России ожидает масштабное обновление — внедряется единая Федеральная программа воспитательной работы для организации отдыха детей и их оздоровления. Она включает три основных обязательных направления в любом детском лагере России: «Мир: наука, культура, мораль», «Россия: прошлое, настоящее, будущее». Третья часть программы посвящена сохранению русского языка и бережному отношению к природе, здоровому образу жизни и личной безопасности.

Обо всем подробнее рассказали в «Деталях».

Автор: Наталья Клещева

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