Артем Гаврилов: детские здравницы готовы внедрять новые стандарты образования

Гости программы «Детали» — председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артем Гаврилов, эксперт ресурсного центра ассоциация детских лагерей и здравниц Краснодарского края Юрий Носырев, руководитель проекта кадровая школа «PROдвижение» Краснодарского края Денис Решетников.

Летний отдых детей в России ожидает масштабное обновление — внедряется единая Федеральная программа воспитательной работы для организации отдыха детей и их оздоровления. Она включает три основных обязательных направления в любом детском лагере России: «Мир: наука, культура, мораль», «Россия: прошлое, настоящее, будущее». Третья часть программы посвящена сохранению русского языка и бережному отношению к природе, здоровому образу жизни и личной безопасности.

Обо всем подробнее рассказали в «Деталях».