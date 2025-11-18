Армен Новиков: благодаря работе нацпроектов край получил 8 тыс. новых объектов

Гости программы «Детали» — начальник отдела методического сопровождения и анализа проектов департамента организации проектной деятельности администрации Краснодарского края Армен Новиков, генеральный директор компании по разработке и производству автоматизированных комплексов подавления связи малых летательных аппаратов и систем их детектирования ООО «Элтех-Юг» Александр Камин, начальник отдела благоустройства, формирования комфортной городской среды и организации похоронного дела министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Нина Толмачева.

Общее финансирование нацпроектов на Кубани в 2025 году составляет почти 60 млрд рублей. На текущий момент кассовое освоение за счет всех источников составило 47,2 млрд рублей от плановых назначений. Это на 7% выше, чем в среднем по России. До 1 декабря необходимо выполнить все работы по нацпроектам с федеральными средствами. Такую задачу поставил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании регионального проектного комитета. Он призвал руководителей профильных ведомств и глав муниципалитетов усилить контроль за выполнением нацпроектов. В «Деталях» обсудили работу новых нацпроектов, которые появились в стране в этом году.