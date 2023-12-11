Армавирский машиностроительный завод вышел на рынки ближнего зарубежья

Об этом рассказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев 11 декабря во время посещения предприятия.

По словам губернатора, завод стальных конструкций «Кубань» два года назад начал возрождение легендарного Армавирского машиностроительного завода.

«За два года, в том числе при краевой поддержке, предприятие наладило серийный выпуск грузовых вагонов. И даже вышло с ними на рынки ближнего зарубежья. Теперь важно не остановиться на достигнутом», — отметил глава края.

Например, Фонд развития промышленности Краснодарского края в декабре 2022 года предоставил предприятию заем по программе «Машиностроение». Завод получил 75 млн рублей под 3%, средства направили на модернизацию. Завод изготовил два опытных образца крытого вагона. Затем предприятие сертифицировало их, успешно запустив серийное производство грузовых крытых вагонов и платформ.

На заводе работают более 600 человек. Предприятие планирует к концу 2024 года произвести около 1,7 тыс. крытых вагонов и более 3,1 тыс. двухосных тележек. Также предприятие планирует создать промышленный парк на площади более 30 га, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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