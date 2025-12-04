Армавирский изобретатель стал победителем национальной премии «Человек труда»

Илья Безручкин — создатель первой в России велорикши и рикши с искусственным интеллектом.

Изобретатель получил хрустальную награду и диплом технологического лидера за внедрение инноваций и повышение эффективности производства. Он один из трех кубанцев, которые боролись за это звание на федеральном уровне.

«Мне сказали, что я на первом месте, так как люди трудятся в узконаправленных направлениях и достигают вершин, а я создал в принципе не существовавшее в России направление промышленности», — делится инженер-изобретатель Илья Безручкин.

Его проект по созданию новой промышленной отрасли впечатлил федеральное жюри. Илья Безручкин спроектировал и наладил производство первых в России велорикш и веломобилей. Изобрел летающий канатный велосипед, самостоятельно провел испытания на высоте. Разработал пассажирские и грузовые велорикши, управляемые искусственным интеллектом. Недавно запатентовал новое изобретение.

Умная скамейка со светодиодами способна самостоятельно аккумулировать энергию без электричества в дневное время и отдавать ее ночью в виде освещения. На разработку необычной технологии у армавирца ушли месяцы.

«Умная лавочка — это полностью автономный объект, не требующий прокладки дорогостоящего кабеля и подключения к городской электросети. В лавочку вмонтированы специальные разъемы для всех видов мобильных устройств», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Юлия Чернышова.

Два таких испытательных экземпляра установлены в Армавире и Новокубанске. Изобретением Ильи Безручкина заинтересовались далеко за пределами региона. Инженер и сам продолжает аккумулировать новые идеи. В разработке изобретателя еще один проект, опережающий время.

