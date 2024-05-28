Армавирские семьи могут посадить именное дерево в одном из парков города

В городе проходит прием заявок на проект «Наше дерево», направленный озеленения Армавира. Прием документов продлится до 31 мая.

Возможность посадить дерево в одном из городских парков имеют родители детей до трех лет. Благодаря проекту можно внести свой вклад в экологическое будущее города.

Для участия в проекте следует предоставить свидетельство о рождении ребенка, документ, подтверждающий постоянную регистрацию в Армавире, а также заполнить заявку. Узнать подробнее о проекте можно по телефону 8(86137)3-22-54, а также на официальном сайте администрации города, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

Читайте также: Кондратьев рассказал о семье Рябыш — участниках проекта «Счастливая семья».