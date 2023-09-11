Армавирец и его овчарка взяли «серебро» на чемпионате России по собаководству

В Липецке с 8 по 10 сентября проходил Чемпионат России по спортивно-прикладному собаководству по национальным видам дрессировки и спорта. Его организовали при поддержке Минспорта России.

В состязаниях в личном зачете в дисциплинах «Общий курс дрессировки» и «Защитно-караульная служба» выступили представители Армавирского городского клуба служебного собаководства ДОСААФ. Армавир представляли занявший второе место Лев Степанян вместе со своей бельгийской овчаркой Hip-Hop Tornado и Кирилл Лега с ризеншнауцером Near-Gara Mirinda.

Тренерами участников стали опытные специалисты Елена Сухачева и Сергей Лиманский, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

Читайте также: пять самых известных собак в мире.