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Армавирец и его овчарка взяли «серебро» на чемпионате России по собаководству

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/armavirets-i-ego-ovcharka-vzyali-serebro-na-chempionate-rossii-po-sobakovodstvu
Армавирец и его овчарка взяли «серебро» на чемпионате России по собаководству
Фото пресс-службы администрации Армавира

В Липецке с 8 по 10 сентября проходил Чемпионат России по спортивно-прикладному собаководству по национальным видам дрессировки и спорта. Его организовали при поддержке Минспорта России.

В состязаниях в личном зачете в дисциплинах «Общий курс дрессировки» и «Защитно-караульная служба» выступили представители Армавирского городского клуба служебного собаководства ДОСААФ. Армавир представляли занявший второе место Лев Степанян вместе со своей бельгийской овчаркой Hip-Hop Tornado и Кирилл Лега с ризеншнауцером Near-Gara Mirinda.

Тренерами участников стали опытные специалисты Елена Сухачева и Сергей Лиманский, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

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