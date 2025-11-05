Аревик Маргарян: развиваем духовное, классическое и современное направления

Гости программы «Хорошее утро» — народный вокально-танцевальный ансамбль «Комитас», заслуженный работник культуры Краснодарского края, художественный руководитель ансамбля Аревик Маргарян и солистка, помощник художественного руководителя Светлана Аракелян.



Гости рассказали значение названия «Комитас», а также поговорили о направлениях, которые применяются для творческого развития участников, и о самых ярких конкурсах и фестивалях, в которых коллектив принимал участие. Гостьи также рассказали о проекте «Семейные традиции» — его идее, ценности и о том, как участие в подобных мероприятиях помогает сохранять культурное наследие и объединять поколения через музыку и танец.