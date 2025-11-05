Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Аревик Маргарян: развиваем духовное, классическое и современное направления

Ссылка https://kuban24.tv/item/arevik-margaryan-razvivaem-duhovnoe-klassicheskoe-i-sovremennoe-napravleniya
Аревик Маргарян: развиваем духовное, классическое и современное направления
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Гости программы «Хорошее утро» — народный вокально-танцевальный ансамбль «Комитас», заслуженный работник культуры Краснодарского края, художественный руководитель ансамбля Аревик Маргарян и солистка, помощник художественного руководителя Светлана Аракелян.


Гости рассказали значение названия «Комитас», а также поговорили о направлениях, которые применяются для творческого развития участников, и о самых ярких конкурсах и фестивалях, в которых коллектив принимал участие. Гостьи также рассказали о проекте «Семейные традиции» — его идее, ценности и о том, как участие в подобных мероприятиях помогает сохранять культурное наследие и объединять поколения через музыку и танец.

Денис Добрый

Другие статьи автора

Контакты редакции

Поделиться:
Поделиться

Оксана Медведева

Другие статьи автора

Контакты редакции

Поделиться:
Поделиться
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях