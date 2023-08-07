Арбузы фермера из Тбилисского района «покорили» Эльбрус. Видео

Альпинист и по совместительству фермер из Краснодарского края Алексей Вишняков 7 августа покорил западную вершину Эльбруса вместе с арбузами, выращенными в его хозяйстве.

На высоте 5 тыс. 642 м мужчина разрезал не успевший замерзнуть во время подъема арбуз и показал, чем славится фермерское хозяйство Вишняковых.

«Это самые вкусные, самые сладкие арбузы на Кубани», — подчеркнул фермер, устроивший необычную рекламную акцию своей продукции.

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