Арбузы фермера из Тбилисского района «покорили» Эльбрус. Видео
Общество
07.08.2023 14:57
Альпинист и по совместительству фермер из Краснодарского края Алексей Вишняков 7 августа покорил западную вершину Эльбруса вместе с арбузами, выращенными в его хозяйстве.
На высоте 5 тыс. 642 м мужчина разрезал не успевший замерзнуть во время подъема арбуз и показал, чем славится фермерское хозяйство Вишняковых.
«Это самые вкусные, самые сладкие арбузы на Кубани», — подчеркнул фермер, устроивший необычную рекламную акцию своей продукции.
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