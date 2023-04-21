Арбитражный суд вернул на пересмотр дело о сносе базы отдыха в Геленджике

Речь идет о базе отдыха «Берег роз» в Геленджике. Договор аренды на землю, где находится база отдыха, был заключен между министерством природных ресурсов Кубани и управляющей компанией базы отдыха из Новосибирска — ООО «Наукоград».

По данным картотеки дел, в сентябре 2021 года Арбитражный суд Краснодарского удовлетворил иск минприроды к компании. Договор аренды участка был расторгнут. Компанию «Наукоград» обязали вернуть земли, а базу отдыха — снести.

Компания обжаловала это решение в Пятнадцатом апелляционном арбитражном суде. В декабре 2022 года суд удовлетворил жалобу, поддержав владельцев базы отдыха. «Наукоград» смог доказать, что объекты на территории базы не являются капитальными.

Дело было снова обжаловано в арбитражном суде Северо-Кавказского округа, который отменил предыдущее постановление и вернул дело на пересмотр в Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд, пишет РБК-Краснодар.

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