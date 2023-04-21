Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Арбитражный суд вернул на пересмотр дело о сносе базы отдыха в Геленджике

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/arbitrazhnyj-sud-vernul-na-peresmotr-delo-o-snose-bazy-otdyha-v-gelendzhike
Арбитражный суд вернул на пересмотр дело о сносе базы отдыха в Геленджике
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Речь идет о базе отдыха «Берег роз» в Геленджике. Договор аренды на землю, где находится база отдыха, был заключен между министерством природных ресурсов Кубани и управляющей компанией базы отдыха из Новосибирска — ООО «Наукоград».

По данным картотеки дел, в сентябре 2021 года Арбитражный суд Краснодарского удовлетворил иск минприроды к компании. Договор аренды участка был расторгнут. Компанию «Наукоград» обязали вернуть земли, а базу отдыха — снести.

Компания обжаловала это решение в Пятнадцатом апелляционном арбитражном суде. В декабре 2022 года суд удовлетворил жалобу, поддержав владельцев базы отдыха. «Наукоград» смог доказать, что объекты на территории базы не являются капитальными.

Дело было снова обжаловано в арбитражном суде Северо-Кавказского округа, который отменил предыдущее постановление и вернул дело на пересмотр в Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд, пишет РБК-Краснодар.

Читайте также: турбазу «Приют Ачишхо» на Красной Поляне продали на аукционе за 420 млн рублей.

Статьи
Как лечить геморрой в домашних условиях
Как лечить геморрой в домашних условиях
Как экономить деньги, не снижая уровень жизни
Как экономить деньги, не снижая уровень жизни
Что такое феминизм? Мифы о феминизме
Что такое феминизм? Мифы о феминизме
Эти 9 разрушителей убивают вашу печень
Эти 9 разрушителей убивают вашу печень
Что подарить крестнику или крестнице?
Что подарить крестнику или крестнице?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. «Смерш» — что вы знаете о легендарном подразделении советской контрразведки
  2. Девушка выпала с балкона многоэтажки и погибла в Фестивальном микрорайоне Краснодара
  3. Обвиняемый в убийстве 5-летнего мальчика в Краснодаре мужчина выступил с последним словом в суде. Видео
  4. Двухлетний мальчик получил сильнейшие ожоги, обварившись кипятком в Краснодарском крае
  5. Предпринимателям Краснодара запретят использовать яркие цвета при оформлении торговых точек
  6. Девушка на иномарке вылетела на тротуар и сбила пожилую женщину в центре Краснодара
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях