Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Арам Кабаньян: мы заботимся о женском здоровье

Ссылка https://kuban24.tv/item/aram-kabanyan-my-zabotimsya-o-zhenskom-zdorove
Арам Кабаньян: мы заботимся о женском здоровье
Видео канала «Кубань 24»

Гости программы «Хорошее утро» — директор клиники EVI CLINIC Арам Кабаньян, гинеколог, маммолог Дмитрий Прынь.

Гинекология в мире все активнее развивается: не только лучше и детальнее изучается женский организм и его особенности, но и изобретаются новые методы и приборы для лечения разного рода заболеваний органов малого таза.

О том, как по-современному проводят гинекологический осмотр женщин, какие патологии чаще всего у них встречаются и в каких случаях необходимо проводить операции рассказали гости «Хорошего утра».

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях