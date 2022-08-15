Apple грозит удалением RuTube из своего магазина приложений

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Компания Apple потребовала удалить из видеохостинга контент российских государственных СМИ. Либо в приложении должны оставить доступ только пользователям из России.

«Apple требует удалить из приложения RuTube контент государственных СМИ. На сегодняшний день приложение национального видеохостинга доступно в 171 стране», — заявили в пресс-службе RuTube.

Иностранные пользователи не смогут скачать приложение при ограничении доступа, если хостинг согласится на условия Apple. При этом загрузка обновлений, вероятно, останется возможной, отмечается в сообщении.

Если российский хостинг не выполнит требования в течение двух недель, то приложение грозят удалить из AppStore. При этом в пресс-службе RuTube отметили, что доступ уже ограничен для пользователей из других стран, кроме России, Казахстана и Беларуси.

Однако RuTube не собирается устанавливать ограничения на распространение российских СМИ, так как это станет нарушением прав русскоязычного населения, пишет РИА «Новости».

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