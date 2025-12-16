Антонина Кусик: перед визитом к косметологу нужно определиться с запросом

Гости программы «Детали» — врач-косметолог, дерматолог, сертифицированный тренер по инъекционным методам, руководитель Центра косметологии клиники «Екатерининская» Антонина Кусик, трихолог клиники Refresh Academy Анастасия Сафиуллина, гастроэнтеролог, диетолог, доцент кафедры терапии № 2 КубГМУ Марина Плешкова.



Перед Новым годом спрос на услуги красоты резко идет вверх. Люди хотят выглядеть на все сто к празднику, поэтому наблюдается пик популярности у маникюра, стрижек, окрашивания, косметологических процедур и коррекции фигуры в последние недели перед праздниками. Клиенты ищут как быстрые процедуры для мгновенного эффекта, так и комплексные решения.

В программе «Детали» обсудили, сколько женщины тратят на бьюти-процедуры, а также как не навредить себе инъекциями.