Антон Зайцев: каждый ребенок с расстройством аутического спектра — особенный

Гость программы «Детали» — заместитель руководителя Центра развития благотворительных программ «Край милосердия» Антон Зайцев.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма отмечается 2 апреля с 2008 года. Он учрежден для того, чтобы обратить внимание на тот факт, что в мире растет число людей с расстройством аутического спектра.

Важна ранняя диагностика, помощь в адаптации особенных людей и поддержка их родных. Как на Кубани помогают людям с РАС, рассказали в программе «Детали».