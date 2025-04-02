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Антон Зайцев: каждый ребенок с расстройством аутического спектра — особенный

Ссылка https://kuban24.tv/item/anton-zajtsev-kazhdyj-rebenok-s-rasstrojstvom-auticheskogo-spektra-osobennyj
Антон Зайцев: каждый ребенок с расстройством аутического спектра — особенный
Видео канала «Кубань 24»

Гость программы «Детали» — заместитель руководителя Центра развития благотворительных программ «Край милосердия» Антон Зайцев.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма отмечается 2 апреля с 2008 года. Он учрежден для того, чтобы обратить внимание на тот факт, что в мире растет число людей с расстройством аутического спектра.

Важна ранняя диагностика, помощь в адаптации особенных людей и поддержка их родных. Как на Кубани помогают людям с РАС, рассказали в программе «Детали».

Автор: Юлия Сафронова

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