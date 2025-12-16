Антон Пацята: в Краснодарском крае около тысячи спортсменов занимаются сумо

Гости программы «Детали» — президент Федерации сумо Краснодарского края Антон Пацята, победительница международных соревнований по сумо Жанна Меньшикова.



На престижном «Кубке Содружества», собравшем в Москве 300 спортсменов из 20 стран, краснодарская спортсменка Жанна Меньшикова показала высокие результаты. Она завоевала серебряную медаль в абсолютной весовой категории и поднялась на высшую ступень пьедестала, заслужив золото в составе сборной команды России. Этот успех — яркое подтверждение ее упорных тренировок и мастерства.