Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Антон Грицай: зимой проведем более 40 фестивалей для туристов

Ссылка https://kuban24.tv/item/anton-gritsaj-zimoj-provedem-bolee-40-festivalej-dlya-turistov
Антон Грицай: зимой проведем более 40 фестивалей для туристов
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — начальник отдела развития туризма горно-предгорных территорий управления развития внутреннего туризма минкурортов Кубани Антон Грицай, начальник управления курортами и туризмом Геленджика Альберт Магалов, управляющая термальным комплексом «Аква-Вита» Дарья Васильченко.

Зимний горнолыжный сезон стартовал в Сочи. Курорты подготовили для туристов десятки трасс различной сложности и провели модернизацию инфраструктуры. В отелях подготовили семейные шоу, концерты, акции для детей.

Краснодарский край активно готовился к зимнему курортному сезону. В этом году гостей будут принимать порядка 2 тыс. объектов размещения. О старте сезона рассказали в программе «Детали».

Наталья Клещева

Другие статьи автора

Контакты редакции

Поделиться:
Поделиться
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях