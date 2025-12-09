Антон Грицай: зимой проведем более 40 фестивалей для туристов

Гости программы «Детали» — начальник отдела развития туризма горно-предгорных территорий управления развития внутреннего туризма минкурортов Кубани Антон Грицай, начальник управления курортами и туризмом Геленджика Альберт Магалов, управляющая термальным комплексом «Аква-Вита» Дарья Васильченко.

Зимний горнолыжный сезон стартовал в Сочи. Курорты подготовили для туристов десятки трасс различной сложности и провели модернизацию инфраструктуры. В отелях подготовили семейные шоу, концерты, акции для детей.

Краснодарский край активно готовился к зимнему курортному сезону. В этом году гостей будут принимать порядка 2 тыс. объектов размещения. О старте сезона рассказали в программе «Детали».