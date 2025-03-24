Антон Бабчук: книга «Россия интересная» будет интересна и детям, и их родителям

Гость программы «Хорошее утро» — детский писатель Антон Бабчук.

С 22 по 30 марта проходит Всероссийская неделя детской книги, а это значит, что пора поговорить о литературе для малышей, в том числе — о новинках, которые совсем недавно появились в книжных магазинах. Например, на полках появилась книги «Выше клюв!» и «Россия интересная», написанные Антоном Бабчуком.

В студии «Хорошего утра» писатель рассказал, чем интересны и полезны для детей его новые произведения, сколько времени занято их написание, а также он представил развороты своих книг.