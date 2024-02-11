Аномально теплая погода прогнозируется в Краснодаре

По прогнозам синоптиков, 11 февраля температура воздуха прогреется до +17…+19 °C.

«Краснодар: возможен рекорд тепла. Сегодня условия погоды на территории Кубани будут формироваться в противоборстве антициклона с юга, и атмосферного фронта, пролегающего у северных границ региона. В такой ситуации облаков в небе станет больше, но вероятность осадков останется близкой к нулю», — написал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram.

Он отметил, что температурный фон окажется близок к рекордно высоким отметкам. При этом погода останется ветренной.

Воздух прогреется до 19°°C, ветер южный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст., что выше нормы.

На следующий день, 12 февраля, ожидается потепление до +20 °C.