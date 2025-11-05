Анна Мясищева: каждый раз театры кукол приезжают на фестиваль, чтобы удивить

Гости программы «Детали» — заместитель генерального директора Краснодарского краевого театра кукол Анна Мясищева, заместитель директора Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова, председатель жюри IV Открытого фестиваля театров кукол «Патриот» Наталья Афанасьева, заслуженный деятель искусств Республики Калмыкия, главный режиссер Калмыцкого государственного театра кукол «Джангар», член жюри IV Открытого фестиваля театров кукол «Патриот» Алексей Сарангов, главный режиссер ГБУК «Самарский театр кукол» Иван Мокроусов, директор МАУ «Театр актера и куклы «Петрушка»» Сургута Елена Блинова.

С 1 по 5 ноября на сцене Краснодарского краевого театра кукол прошел фестиваль «Патриот», он посвящен 80-летию Великой Победы. Кубанские зрители смогли посмотреть постановки коллективов из Сургута, Нижнего Новгорода, Барнаула, Набережных Челнов, Самары, Волгограда и Москвы. Впервые на краснодарской сцене выступил легендарный Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова. В программе «Детали» подвели итоги фестиваля, а также поговорили о развитии театра кукол.