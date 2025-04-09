Анна Морозова: к процедуре ЭКО нужно готовить и женщину, и мужчину

Гостья программы «Детали» — заместитель директора по развитию клиники ЭКО и репродукции «Эмбрио» Анна Морозова.

На Кубани число рожденных от ЭКО детей выросло более чем на 2%. С помощью такой процедуры в 2024 году в Краснодарском крае родились 1 тыс. 328 детей, из них — 69 двоен и 3 тройни. Каждый год отмечается положительная динамика роста числа родившихся после лечения с применением ЭКО. За последние шесть лет в крае благодаря процедуре на свет появилось свыше 8 тыс. Как проводится процедура ЭКО, можно ли выбрать пол ребенка — узнали в программе «Детали».