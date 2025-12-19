Прямой эфир

Анна Минькова: в этом году в «Доброелке» участвовало беспрецедентно много людей

Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Гостьи программы «Хорошее утро» — генеральный директор медиагруппы «Кубань 24» Анна Минькова, подопечная благотворительного фонда помощи детям «Край добра» Анастасия Дьякова и ее мама Ирина.


В эфире «Хорошего утра» Анна Минькова исполнила новогоднее желание Анастасии — девочка загадала получить в подарок акробатические трости, рассказала о работе фонда «Край добра», о том, чем акция «Доброелка» отличается от других подобных мероприятий, а также поделилась тем, что в этом году просили в подарок подопечные фонда.

Анастасия Дьякова рассказала о своем увлечении акробатикой, а ее мама — о том, как фонд «Край добра» помог исполнить желание ее дочери.

