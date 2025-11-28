Анна Минькова: радио «Кубань» — радио о настоящих людях

Гости программы «Детали» — генеральный директор медиагруппы «Кубань 24» Анна Минькова, руководитель дирекции радиовещания «Медиагруппы «Кубань 24», главный редактор «Первого радио Кубани» Ольга Киппель, главный редактор радиостанции «Кубань» Юрий Степанов, автор проектов радиостанции «Кубань» Константин Курганский, автор проекта радиостанции «Кубань» Максим Герасин.



Для медиахолдинга «Кубань 24» 1 декабря — это важная дата, так как ему исполнится 26 лет. Кроме того, в первый день зимы начинает вещание новая радиостанция в составе медиахолдинга — радио «Кубань».