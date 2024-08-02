Анна Минькова посетила закрытие творческой смены краевого форума «Регион 93»

Площадка форума объединила художников, журналистов, блогеров, писателей, музыкантов и танцоров. Каждый день сюда приезжали новые спикеры. На закрытие смены приехала вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

В этом году в рамках «Региона 93» более 400 человек представляли свои муниципалитеты. Например, художница Мария Столярчук два года подавала заявку на форум, а в этом году нашла здесь единомышленников. По словам девушки, полученные знания помогут в создании новых проектов.

«Здесь много интересного. Я попала на стрит-арт, мечтала спреем порисовать. Потом гончарное изделие. На многие лекции попала и познакомилась с новыми людьми», — делится участник форума «Регион 93» Мария Столярчук.

Каждый день на форум приезжали гости. Так, программа «Хорошее утро» на «Кубань 24» сняла целый цикл выпусков. Закрытие смены не стало исключением.

«Журналистов , фотографов, медиографов, художников и многих других талантливых людей объединил «Регион 93». Это место, где они могут обменяться друг с другом опытом, а также получить полезные знания от опытных наставников, к примеру, от наших коллег с телеканала «Кубань 24», — рассказывает корреспондент Максим Шабалда.

Основное направление программы смены — журналистика. На мастер-классах участники научились брать интервью, писать тексты и монтировать видео.

«Такие проекты, как «Регион 93» — это классная уникальная возможность для молодежи любого возраста оказаться среди классных людей. Сюда привозят разных крутых спикеров. За пять-шесть дней люди получают столько информации, сколько они за год не могут получить», — говорит генеральный продюсер «Кубань 24» Дмитрий Крамарь.

Также на закрытие смены приехала вице-губернатор Анна Минькова. Организаторы показали ей телестудию, стрит-арт пространство, а также мастер-класс Союза художников.

На пресс-конференции можно было задать вопросы заместителю главы Кубани. Большинство из них касались развития региональной журналистики, а также как стать успешным специалистом. Вице-губернатор рассказала, какие качества для этого необходимы.

«Если есть желание и внутренняя потребность быть погруженным во все сферы жизни, если нет страха перед другими людьми, если есть внутреннее чувство «докопаться до истины», тогда это ваша профессия», — подчеркивает Анна Минькова.

Кроме того, участники предложили идеи по развитию форума. Некоторые презентовали собственные проекты. В крае есть условия, чтобы их воплотились в жизнь, а эта площадка дает дополнительные возможности.