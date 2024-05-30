Анна Минькова посетила соцобъекты с рабочим визитом в Темрюкском районе

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова оценила условия, созданные для учеников в отремонтированной школе № 20, а также посетила детскую городскую поликлинику, которую планируют достроить к концу следующего года.

Первая остановка на маршруте замгубернатора — оздоровительный лагерь «Фламинго». Лагерь расположен на первой береговой линии. Это самый большой оздоровительный комплекс на Азовском побережье. Здесь есть все необходимые условия для безопасного отдыха детей. Также в лагере скоро появится крытый бассейн.

«Строительство нового спортивного бассейна в детском лагере почти завершилось. Выполнено уже 90% работ. Осталось только сделать котельную и запустить воду», — сообщает специальный корреспондент Ваник Абраамян.

Уже 1 июня лагерь примет почти 500 детей. Медицинский блок оснащен современным оборудованием, здесь готовы оказать медицинскую помощь в экстренной ситуации. Питание в лагере разнообразное и сбалансированное, детям предлагают вкусные и полезные блюда.

Такое же питание в школе № 20 в поселке Красный Октябрь. Столовую Анна Минькова посетила в первую очередь и оценила, как и чем кормят детей. У школы после капитального ремонта появилась своя «Точка роста». Все создано для того, чтобы получать знания было комфортно и интересно.

«Что такое теория без практики — мы с вами прекрасно знаем. Она улетучивается мгновенно из головы, если практического нет. То, что мы называем компетенцией, навыками, на практике не отрабатывается. Здорово, что у вас есть теория вместе с практикой», — отмечает замгубернатора.

В школе учеба уже завершилась. Сейчас здесь работает дневной лагерь для начальных классов. За последние годы учебное заведение преобразилось — дети изучают химию, биологию и физику на новом оборудовании. На ремонт и оснащение направили 21 млн рублей.

В Темрюке продолжается строительство детской городской поликлиники. На работу ушло более 1 млрд рублей. Сейчас рабочие готовят фундамент. Медучреждение будет рассчитано на 350 пациентов в смену.

Вице-губернатор посетила с рабочим визитом и районную больницу. Глава муниципалитета рассказал о важных проектах по развитию здравоохранения.

«Мы сейчас уникальную программу отработали. Строим ВОП и дом. Два дома мы построили и тоже передаем. Мы социальную поддержку в размере 500 тыс. рублей выделяем из районного бюджета для привлечения врачей ВОП», — говорит глава Темрюкского района Федор Бабенков.

Одна из острых проблем — кадровый голод. Чтобы привлечь медработников в малые города и станицы, действуют меры господдержки.

«Мы выдаем по миллиону. Сейчас норму в 10 лет прописки убираем, чтобы люди из других субъектов, не имеющие прописки, тоже имели возможность получить эти средства для первоначального взноса по ипотеке», — рассказывает Минькова.

Кроме этого, больница требует модернизации. Вице-губернатор отметила, что вопрос финансирования необходимо будет проработать. За пять лет в районе построили пять зданий для врачей общей практики. В этом году спроектируют еще две амбулатории. Из краевого бюджета на эти цели уже выделено чуть более 7 млн рублей. Строительство начнут в следующем году.

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