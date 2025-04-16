Анна Минькова 16 апреля посетила Красноармейский район с рабочим визитом

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова и первый заместитель прокурора Краснодарского края Александр Трухин посетили социальные объекты муниципалитета.

Минькова проинспектировала ход строительства новой детской поликлиники. Сдача объекта не раз переносилась из-за проблем с подрядчиком. Тем не менее работы планируют закончить до конца этого года. Медучреждение строят в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». На эти цели выделили более 1 млрд рублей, готовность объекта — 67%.

«Вскоре маленьких пациентов здесь будут принимать педиатры и узкие специалисты, а также откроется дневной стационар и современное реабилитационное отделение с залами ЛФК и двумя массажными кабинетами», — рассказала вице-губернатор.

Также Минькова посетила школу № 7, здесь планируют заменить крышу. Специалисты уже готовят проектно-сметную документацию. Территорию школы благоустроили, установили современную систему охраны и оборудование в пищеблоке.

«Темпы строительства и модернизации объектов образования и здравоохранения в муниципалитетах края не снижаем уже который год. Важно, чтобы молодежь оставалась жить и создавать семьи там, где выросла», — написала Минькова в Telegram.

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