Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Анна Коваленко: искусственный интеллект никогда полностью не заменит человека

Ссылка https://kuban24.tv/item/anna-kovalenko-iskusstvennyj-intellekt-nikogda-polnostyu-ne-zamenit-cheloveka
Анна Коваленко: искусственный интеллект никогда полностью не заменит человека
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — заведующая кафедрой анализа данных и искусственного интеллекта, руководитель Центра искусственного интеллекта факультета компьютерных технологий и прикладной математики КубГУ, доктор технических наук Анна Коваленко, депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев, эксперт рынка труда Юлиана Передерий.


Ввести обязательную маркировку для нейросетевых видео предложили в Госдуме. По мнению авторов инициативы, такие ролики должны иметь отметку «Сгенерировано ИИ», которую видно на протяжении всего видео. Метку нельзя будет убрать при копировании или скачивании. За нарушение требований к маркировке депутат предложил ввести штрафы.

В программе «Детали» с руководителем Центра искусственного интеллекта Кубанского государственного университета, созданного в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», обсудили плюсы и минусы использования нейросетей.

Юлия Вознесенская

Другие статьи автора

Контакты редакции

Поделиться:
Поделиться
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях