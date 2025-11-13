Анна Дубовик: хороший сон является неотъемлемой частью здорового образа жизни

Гости программы «Детали» — врач-кардиолог, сомнолог, руководитель центра сомнологии «РЖД-Медицина», доцент Кубанского государственного медицинского университета Анна Дубовик, психиатр клиники Глазуновой, кандидат медицинских наук Юлия Сочивко, телесно-ориентированный терапевт, автор и ведущий групповых программ по телесной терапии, соавтор проекта «Тело говорит» Елена Козырева.



Россияне все чаще прибегают к снотворному для борьбы с бессонницей. За прошедший год спрос на них подскочил на внушительные 60%. Причина такого всплеска — повсеместная эпидемия бессонницы, которая во многом спровоцирована хроническим недосыпом, связанным с чрезмерным использованием гаджетов.

Однако эти препараты лишь маскируют симптомы бессонницы, но не устраняют ее. Также их регулярное употребление чревато серьезными последствиями. Среди них — развитие зависимости, ухудшение памяти и внимания, а также нарушение дыхания во время сна. Утром после приема таблеток нередко ощущается тяжесть в голове, а попытка отказаться от них может спровоцировать усиление тревожности и обострение психических проблем.