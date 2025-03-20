Анна Бучацкая: кубанское вино такой же узнаваемый бренд, как и кубанская пшеница

Гости программы «Детали» — организатор винных туров Анна Бучацкая, главный винодел винодельческого хозяйства Алексей Сидоренко, координатор проекта «Винные дороги России» Елена Порман, главный специалист управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации Темрюкского района Елена Мойса.

Опубликован ежегодный рейтинг лучших винных хозяйств России, топ-50 главных винных производств России. Почти половину мест в этом списке занимают винодельни Кубани. Три первых места также занимает Краснодарский край, лидирующие позиции регион удерживает третий год подряд.

Многие из кубанских производителей вина смогли улучшить свои позиции по сравнению с прошлым годом. В топ-50 появились новые кубанские винодельни. В этом году в список попали не только крупные, общеизвестные бренды, но и небольшие, семейные, новые хозяйства.

Насколько преобразилась кубанская винодельческая отрасль за последние годы, что этому развитию дал принятый федеральный закон «О виноградарстве и виноделии», как осваивают виноградопригодные земли — узнали в «Деталях».