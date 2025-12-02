Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Анна Бучацкая: энотуризм — не только хорошее вино, но и домашнее гостеприимство

Ссылка https://kuban24.tv/item/anna-buchatskaya-enoturizm-ne-tolko-horoshee-vino-no-i-domashnee-gostepriimstvo
Анна Бучацкая: энотуризм — не только хорошее вино, но и домашнее гостеприимство
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — организатор винных туров «Винные истории» Анна Бучацкая, руководитель направления «Винный туризм» ОАО АПФ «Фанагория» Наталья Лежепекова, главный винодел винодельни «Дербент вино» Шамиль Алиев.


Полмиллиона туристов посетили винодельни Краснодарского края в этом году. По данным регионального минкурортов, турпоток на кубанские винодельни и виноградники не снижается и держится на уровне прошлого года.

Развитию энотуризма в Краснодарском крае придается очень большое значение, как составной части сферы туризма. Помогает он развиваться и сельскому хозяйству в области виноградарства и виноделия. В новом выпуске программы «Детали» подробнее рассказали о развитии энотуризма и о возможных направлениях его дальнейшего роста.

Игорь Щеткин

Другие статьи автора

Контакты редакции

Поделиться:
Поделиться
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях