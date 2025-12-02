Анна Бучацкая: энотуризм — не только хорошее вино, но и домашнее гостеприимство

Гости программы «Детали» — организатор винных туров «Винные истории» Анна Бучацкая, руководитель направления «Винный туризм» ОАО АПФ «Фанагория» Наталья Лежепекова, главный винодел винодельни «Дербент вино» Шамиль Алиев.



Полмиллиона туристов посетили винодельни Краснодарского края в этом году. По данным регионального минкурортов, турпоток на кубанские винодельни и виноградники не снижается и держится на уровне прошлого года.

Развитию энотуризма в Краснодарском крае придается очень большое значение, как составной части сферы туризма. Помогает он развиваться и сельскому хозяйству в области виноградарства и виноделия. В новом выпуске программы «Детали» подробнее рассказали о развитии энотуризма и о возможных направлениях его дальнейшего роста.