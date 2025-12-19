Андрей Зайцев: на Кубани более 20 мер поддержки многодетных семей

Гости программы «Детали» — председатель краснодарского регионального отделения Российского общества «Знание», советник губернатора Краснодарского края Андрей Зайцев, заместитель председателя Общественной палаты Кубани, первый проректор КубГУ Темыр Хагуров, член комиссии Общественной палаты Кубани по экономике, трудовым отношениям, устойчивому развитию, поддержке МСП, развитию инвестиций, промышленности, санаторно-курортного комплекса и туризма Виолетта Гассий, участник федеральной программы «Время героев» Сергей Крившенко.

Завершился прямой эфир программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Уже традиционно она была совмещена с большой пресс-конференцией. Президент начал отвечать на вопросы журналистов и жителей России в полдень. В этот раз глава государства в прямом эфире общался со страной 4 часа 50 минут.

На прямую линию с Путным поступило более 2,5 млн вопросов. Эфир смотрел и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вместе со своими заместителями.