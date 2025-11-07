Андрей Сахаров: диспансеризация — это старт к заботе о своем здоровье

Гости программы «Детали» — главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Краснодарского края Андрей Сахаров, заместитель главного врача ЦРБ Апшеронского района министерства здравоохранения Краснодарского края Владимир Пинчук, заместитель главного врача по контролю качества и безопасности медицинской деятельности городской поликлиники № 5 Краснодара Полина Соболь, врач-терапевт Ольга Шуликина.



На Кубани 8 ноября пройдет Единый день здоровья. Во всех поликлиниках жители региона смогут бесплатно пройти диспансеризацию и профилактические осмотры, сделать УЗИ, флюорографию, ЭКГ, сдать анализы и получить консультации узких специалистов — кардиолога, невролога, офтальмолога.

Также можно будет сделать прививку от гриппа. Записываться заранее не нужно — прием пройдет в порядке живой очереди. В министерстве здравоохранения края объяснили, что акция рассчитана на тех, кому сложно выделить время для заботы о здоровье в течение рабочей недели.