Андрей Остроушко: трудоустройство студентов — одна из главных задач

Гости программы «Детали» — преподаватель специальных дисциплин Лабинского аграрного техникума на специальностях «Компьютерные системы и комплексы» и «Информационные системы и программирование» Андрей Остроушко, студенты Лабинского аграрного техникума Павел Романов и Евгений Таланов, студентки Краснодарского торгово-экономического колледжа Алена Попова и Екатерина Добродомова.



В этом году сборная Кубани привезла в копилку края пять медалей со Всероссийского чемпионата «Профессионалы». Отборочные испытания прошли около 300 конкурсантов со всей России. Ребята соревновались по 27 компетенциям в блоках «Образование», «Сервис», «Производство» и «Инженерные технологии».

В командном зачете компетенции «летающая робототехника» победил Лабинский аграрный техникум. На счету кубанских студентов также две бронзовых медали в командном зачете. Одна из них — у Краснодарского торгово-экономического колледжа в компетенции «туризм» и кондитерское дело. О заданиях, которые помогли победить, ребята рассказали в «Деталях».